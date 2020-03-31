Букмекеры предлагают угадать, о чём будет очередной пост Неймара в Instagram
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- globallookpress.com
По мнению экспертов, опубликованном на сайте «Рейтинг букмекеров», 4701-й пост на странице Неймара в Instagram будет содержать фото. При этом вероятно, что на нём будут запечатлены партнёры бразильца по «Пари Сен-Жермен».
При этом букмекеры не уверены, что в сообщении окажется фотография или видео с сыном Неймара.
На данный момент на странице форварда ПСЖ в Instagram опубликовано 4698 постов.
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