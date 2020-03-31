Букмекеры предлагают угадать, о чём будет очередной пост Неймара в Instagram

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Букмекеры предположили, что будет содержаться в очередном, 4701-м сообщении Неймара на его официальной странице в социальной сети Instagram.
Букмекеры предлагают угадать, о чём будет очередной пост Неймара в Instagram
  • © Philippe LECOEUR / imago-images.de
  • globallookpress.com

По мнению экспертов, опубликованном на сайте «Рейтинг букмекеров», 4701-й пост на странице Неймара в Instagram будет содержать фото. При этом вероятно, что на нём будут запечатлены партнёры бразильца по «Пари Сен-Жермен».

При этом букмекеры не уверены, что в сообщении окажется фотография или видео с сыном Неймара.

На данный момент на странице форварда ПСЖ в Instagram опубликовано 4698 постов.

Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) разработала план, как завершить прерванный сезон в условиях пандемии коронавируса. 

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