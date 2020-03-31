В команде Фергюсона высказались о возможной отмене боя с Нурмагомедовым

Представитель команды американского бойца Тони Фергюсона прокомментировал ситуацию вокруг возможной отмены поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой с Гэтжи будет просто лёгким получением гонорара, это как поединок в школе на заднем дворе. А вот бои с Хабибом или Макгрегором — это совсем другое дело, это гораздо лучше», — приводит слова представителя команды Фергюсона ТАСС.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён. 30 марта Нурмагомедов заявил, что он не может покинуть Россию и UFC ищет Фергюсону нового соперника.

Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи рассматривается в качестве замены для Нурмагомедова в бою с Фергюсоном.