Украинский футболист Малиновский о ситуации в Италии: сложно видеть столько смертей

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Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский рассказал об обстановке в Италии из-за пандемии коронавируса.
Украинский футболист Малиновский о ситуации в Италии: сложно видеть столько смертей
  • © Gianluca Checchi/Lapresse
  • globallookpress.com

«Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Всё, что пишут про Италию в интернете, — правда. Так что сидите дома! Кто думает, что коронавирус — это шутка, тот идиот. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив», — приводит слова Малиновского SportArena со ссылкой на эфир в его Instagram.

Среди игроков «Аталанты» был выявлен один случай заражения коронавирусом — заболел голкипер команды Марко Спортьелло.

Ранее Александер Чеферин рассказал, почему УЕФА отменил матчи между «Аталантой» и «Валенсией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, которые в Италии считают «биологической бомбой».

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