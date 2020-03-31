Украинский футболист Малиновский о ситуации в Италии: сложно видеть столько смертей

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский рассказал об обстановке в Италии из-за пандемии коронавируса.

«Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Всё, что пишут про Италию в интернете, — правда. Так что сидите дома! Кто думает, что коронавирус — это шутка, тот идиот. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив», — приводит слова Малиновского SportArena со ссылкой на эфир в его Instagram.

Среди игроков «Аталанты» был выявлен один случай заражения коронавирусом — заболел голкипер команды Марко Спортьелло.

Ранее Александер Чеферин рассказал, почему УЕФА отменил матчи между «Аталантой» и «Валенсией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, которые в Италии считают «биологической бомбой».