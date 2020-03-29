Глава УЕФА о матчах «Аталанты» и «Валенсии»: никто не знал, что Ломбардия станет очагом пандемии

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, почему не были отменены матчи между «Аталантой» и «Валенсией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Глава УЕФА о матчах «Аталанты» и «Валенсии»: никто не знал, что Ломбардия станет очагом пандемии
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«19 февраля никто не знал, что Ломбардия станет эпицентром эпидемии. Кто мы такие, чтобы говорить, что играть нельзя? Мы всё время следовали советам властей и ничего не могли поделать», — приводит слова Чеферина Marca.

Он отметил, что, когда проходила ответная игра в Валенсии, границы ещё были открыты и в футбол играли по всей Европе.

«Решения принимаются не за день. Есть контракты и договорённости. Ответственность за то, что фанаты собирались у стадиона, лежит на властях Испании», – отметил глава УЕФА.

По информации СМИ, в Италии считают, что матч «Аталанта» — «Валенсия», прошедший 19 февраля, стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что РФС ждёт позиции российских властей и УЕФА в вопросе возобновления чемпионата.

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