Минспорт назвал утверждение новых дат ОИ демонстрацией уверенности в будущем спортивного движения

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Министерство спорта России выступило с заявлением по поводу утверждения новых дат проведения летних Олимпийских игр в Токио, перенесённых на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Минспорт назвал утверждение новых дат ОИ демонстрацией уверенности в будущем спортивного движения
  • АГН «Москва»

«Министерство спорта с уважением и признательностью относится к решению Международного олимпийского комитета и правительства Японии об утверждении  сроков проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году. Это решение — демонстрация солидарности, единства и уверенности в будущем международного спортивного движения, что исключительно важно в это непростое время борьбы с коронавирусом во всём мире», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Минспорт совместно с регионами, Олимпийским комитетом России и всероссийскими спортивными федерациями сделает всё возможное и необходимое для эффективной подготовки сборных команд России с учётом новых сроков проведения Олимпийских игр. 

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее глава ОКР высказал мнение, что понимание новых сроков проведения ОИ позволит изменить подготовку к ним сборной России.

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