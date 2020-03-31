Минспорт назвал утверждение новых дат ОИ демонстрацией уверенности в будущем спортивного движения

Министерство спорта России выступило с заявлением по поводу утверждения новых дат проведения летних Олимпийских игр в Токио, перенесённых на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Министерство спорта с уважением и признательностью относится к решению Международного олимпийского комитета и правительства Японии об утверждении сроков проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году. Это решение — демонстрация солидарности, единства и уверенности в будущем международного спортивного движения, что исключительно важно в это непростое время борьбы с коронавирусом во всём мире», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Минспорт совместно с регионами, Олимпийским комитетом России и всероссийскими спортивными федерациями сделает всё возможное и необходимое для эффективной подготовки сборных команд России с учётом новых сроков проведения Олимпийских игр.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее глава ОКР высказал мнение, что понимание новых сроков проведения ОИ позволит изменить подготовку к ним сборной России.