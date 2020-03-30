Глава ОКР: понимание новых сроков проведения ОИ позволит изменить подготовку сборной России

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что понимание новых сроков проведения Игр в Токио позволит скорректировать подготовку сборной России.
Глава ОКР: понимание новых сроков проведения ОИ позволит изменить подготовку сборной России
  • Reuters

«Сейчас нас ждёт большая работа. Понимание в вопросе сроков проведения Олимпиады в Токио позволит ОКР и всем спортивным федерациям скорректировать планы подготовки кандидатов в сборную России к предстоящим Играм», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Кроме того, он подтвердил, что все итоги квалификационных соревнований и квоты, которые уже были завоёваны российскими спортсменами, остаются в силе. Поздняков также заявил, что ОКР продолжит оказывать необходимое содействие национальным федерациям.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее МОК объявил даты проведения Олимпиады 2021 года.

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