Глава ОКР: понимание новых сроков проведения ОИ позволит изменить подготовку сборной России
- Reuters
«Сейчас нас ждёт большая работа. Понимание в вопросе сроков проведения Олимпиады в Токио позволит ОКР и всем спортивным федерациям скорректировать планы подготовки кандидатов в сборную России к предстоящим Играм», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.
Кроме того, он подтвердил, что все итоги квалификационных соревнований и квоты, которые уже были завоёваны российскими спортсменами, остаются в силе. Поздняков также заявил, что ОКР продолжит оказывать необходимое содействие национальным федерациям.
24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее МОК объявил даты проведения Олимпиады 2021 года.