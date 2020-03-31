Фазель заявил, что изменил своё мнение относительно переноса ОИ на 2021 год

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал новые даты проведения летних Олимпийских игр в Токио, перенесённых на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Фазель заявил, что изменил своё мнение относительно переноса ОИ на 2021 год
  • РИА Новости

«Я поменял своё мнение. Думаю, перенос Игр на следующий год на эти же сроки — это самое лучшее решение, потому что мы не знаем, какой была бы ситуация в сентябре, немало спортсменов не имели бы нормальной возможности тренироваться. Относительно переноса Олимпиады на сентябрь — ситуация в мире была бы сложной, неизвестно, чем бы всё закончилось», — приводит слова Фазеля ТАСС.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее глава ОКР высказал мнение, что понимание новых сроков проведения ОИ позволит изменить подготовку сборной России.

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