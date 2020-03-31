Фазель сообщил, когда IIHF определится с местом проведения ЧМ-2021
- РИА Новости
«Мы находимся в контакте с оргкомитетами всех ближайших пяти чемпионатов мира, спрашиваем, как они видят нынешнюю ситуацию, связанную с возможным переносом турниров на один год. Отложить чемпионаты мира на год сложно», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Он отметил, что по состоянию на данный момент чемпионат мира следующего года пройдёт в Белоруссии и Латвии, как и планировалось изначально.
«Окончательное решение будет в конце апреля», — добавил глава IIHF.
Мировое первенство 2020 года, которое должно было пройти в Швейцарии, было перенесено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Фазель допустил возможность изменения мест проведения предстоящих ЧМ.