Ласицкене: надеюсь, что глава ВФЛА перестанет выставлять меня капризной

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на слова президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко, который заявил, что несколько раз пытался встретиться со спортсменкой.

«С удивлением прочитала эти слова главы ВФЛА. С Евгением Юрченко мы общались всего один раз, в здании ОКР сразу после его выборов. Он предложил мне встречу, но я предложила всё общение вести через руководителя комиссии спортсменов Радиона Гатауллина, что вполне естественно, так как сборная — не одна я. Больше мы лично не общались. Надеюсь, в дальнейшем Евгений Юрченко перестанет пытаться представлять меня капризной девочкой и займётся чем-то иным, чем выяснением отношений со спортсменами в СМИ», — написала Ласицкене в сторис в своём Instagram.

Юрченко был назначен на пост главы ВФЛА 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Ласицкене начала подготовку к легкоатлетическому сезону в режиме самоизоляции.