Ласицкене: надеюсь, что глава ВФЛА перестанет выставлять меня капризной

Короткая ссылка
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на слова президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко, который заявил, что несколько раз пытался встретиться со спортсменкой.
Ласицкене: надеюсь, что глава ВФЛА перестанет выставлять меня капризной
  • globallookpress.com

«С удивлением прочитала эти слова главы ВФЛА. С Евгением Юрченко мы общались всего один раз, в здании ОКР сразу после его выборов. Он предложил мне встречу, но я предложила всё общение вести через руководителя комиссии спортсменов Радиона Гатауллина, что вполне естественно, так как сборная — не одна я. Больше мы лично не общались. Надеюсь, в дальнейшем Евгений Юрченко перестанет пытаться представлять меня капризной девочкой и займётся чем-то иным, чем выяснением отношений со спортсменами в СМИ», — написала Ласицкене в сторис в своём Instagram.

Юрченко был назначен на пост главы ВФЛА 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Ласицкене начала подготовку к легкоатлетическому сезону в режиме самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить