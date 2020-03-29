Ласицкене начала подготовку к легкоатлетическому сезону в режиме самоизоляции
- РИА Новости
По словам менеджера Ласицкене Ольги Назаровой, слова которой передаёт РИА Новости, спортсменка начала подготовку к новому сезону согласно тренировочному плану, который подготовил её личный тренер Геннадий Габрилян.
Она отметила, что тренировки Ласицкене проходят изолированно и с другими людьми спортсменка не пересекается.
«Да и вообще всё свободное время, кроме тренировочных занятий и редких выходов в продуктовый магазин, Мария с супругом проводят дома, как того и требует нынешняя ситуация в стране и мире», — добавила менеджер.
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