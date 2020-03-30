Экс-футболист «Спартака» Промес извинился за нарушение карантина

Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес, который ранее выступал за московский «Спартак», извинился за то, что нарушил карантин, введённый из-за распространения коронавируса.

«Дорогие друзья! Хотел бы извиниться за видео, на котором я появился. Скучаю по футболу, но, оглядываясь назад, было неразумно выходить на улицу в данных обстоятельствах. Желаю всем сил в это трудное время», — написал Промес в сториз в своём Instagram.

В социальных сетях появилось видео, на котором Промес вместе с нападающим «Гронингема» Дайшоном Реданом и несколькими друзьями играет в футбол на улице Амстердама, в то время как в Нидерландах в условиях карантина запрещено собираться компаниями.

После этого представитель пресс-службы «Аякса» заявил в интервью vtbl.nl, что клуб обсудит ситуацию с Промесом.

Ранее Денис Глушаков высказался о нарушении карантина Промесом.