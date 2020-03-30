Экс-футболист «Спартака» Промес извинился за нарушение карантина
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Дорогие друзья! Хотел бы извиниться за видео, на котором я появился. Скучаю по футболу, но, оглядываясь назад, было неразумно выходить на улицу в данных обстоятельствах. Желаю всем сил в это трудное время», — написал Промес в сториз в своём Instagram.
В социальных сетях появилось видео, на котором Промес вместе с нападающим «Гронингема» Дайшоном Реданом и несколькими друзьями играет в футбол на улице Амстердама, в то время как в Нидерландах в условиях карантина запрещено собираться компаниями.
После этого представитель пресс-службы «Аякса» заявил в интервью vtbl.nl, что клуб обсудит ситуацию с Промесом.
Ранее Денис Глушаков высказался о нарушении карантина Промесом.