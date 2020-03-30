Экс-игрок «Спартака» Промес нарушил карантин, сыграв в футбол с друзьями

Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес, который ранее выступал за московский «Спартак», нарушил правила карантина, введённого из-за эпидемии коронавируса.

В социальных сетях появилось видео, на котором Промес вместе с нападающим «Гронингема» Дайшоном Реданом и несколькими друзьями играет в футбол на улице Амстердама, в то время как в Нидерландах в условиях карантина запрещено собираться компаниями.

После этого представитель пресс-службы «Аякса» заявил в интервью vtbl.nl, что клуб обсудит ситуацию с Промесом.

Ранее спортивный психолог и призёр двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова объяснила, как спортсменам стоит бороться с эмоциями во время карантина.