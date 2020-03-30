Глушаков заявил, что не боится заразиться коронавирусом

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как борется с коронавирусом.

«Я ел чеснок все зимние сборы и вообще не догадывался о коронавирусе. Ничего о нём не знал, пока он до нас не дошёл», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

По его мнению, паника по поводу коронавируса началась после слов президента о необходимости самоизоляции.

«Тогда я понял, что всё серьёзно. Я не боюсь заболеть, но другим я советую: сидите дома и выполняйте указания президента. Я никуда не выхожу, всё соблюдаю. Почему не боюсь? Потому что чеснок ем», — заявил Глушаков.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 30 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1836.

Ранее сообщалось, что повторный анализ экс-футболиста «Зенита» Максима Астафьева показал отрицательный результат.