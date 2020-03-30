Повторный анализ экс-футболиста «Зенита» Астафьева показал отрицательный результат

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Полузащитник футбольного клуба «Ленинградец» Максим Астафьев, который находился в больнице с подозрением на коронавирус, в ближайшее время вернётся домой.
Повторный анализ экс-футболиста «Зенита» Астафьева показал отрицательный результат
  • © Михаил Докудовский
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), повторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат.

Астафьев с 2001 по 2003 год являлся футболистом петербургского «Зенита».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 30 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1836.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» оштрафует нарушившего карантин и попавшего в ДТП футболиста команды.

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