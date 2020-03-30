Повторный анализ экс-футболиста «Зенита» Астафьева показал отрицательный результат
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), повторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат.
Астафьев с 2001 по 2003 год являлся футболистом петербургского «Зенита».
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 30 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1836.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» оштрафует нарушившего карантин и попавшего в ДТП футболиста команды.