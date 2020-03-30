Кожевникова: могу лишь представить, как Логинов переживает текущий момент с эмоциональной точки зрения

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Спортивный психолог и призёрка двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова прокомментировала слова российского биатлониста Александра Логинова о возможном завершении карьеры из-за травли.
Кожевникова: могу лишь представить, как Логинов переживает текущий момент с эмоциональной точки зрения
  • Reuters

«Я лишь могу предположить, как трудно Саша переживает текущий момент с эмоциональной точки зрения. Не думаю, что он рад этому своему решению, что оно ему подходит. Верю ли, что он действительно уйдёт? Понятия не имею. Говорю лишь, что такое решение, серьёзное или объявленное на эмоциях, принимается не от хорошей жизни, а из-за того, что человеку плохо и он не чувствует в себе внутренних ресурсов справиться с этим самостоятельно, а снаружи у него такого ресурса нет», — сказала Кожевникова в интервью RT.

По её словам, у Логинова недостаточно поддержки, из-за чего ему и хочется принять эмоциональное и спонтанное решение.

«Внешняя поддержка нужна именно затем, чтобы как-то подвести человека к осознанию собственных действий. Затем, чтобы тот же Логинов абсолютно обдуманно решил, оставаться ему или уходить. Мне кажется, ему должно быть очень жалко своего труда. Если этот труд вынужден прерваться задолго до своего апогея, до своей окупаемости, это не кажется мне правильным», — добавила Кожевникова.

Ранее спортивный психолог рассказала, что раздражает тренеров в их работе.

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