Спортивный психолог рассказала, что раздражает тренеров в их работе

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Спортивный психолог и призёрка двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова рассказала, что раздражает тренеров в их работе.
Спортивный психолог рассказала, что раздражает тренеров в их работе
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Мы учим спортсмена выдерживать злость во время высокой тренировочной нагрузки, так, чтобы он не сбрасывал нагрузку. Учим независимо от поражений оставаться в задаче, пока не появится определённая степень хорошего автоматизма и требуемая стабильность. Учим переработке дискомфорта: замечать его, считать негативные ощущения нормальными, дышать, расслабляться, фокусироваться — на всё это есть специальные техники. Просто они не очень быстрые, потому что это вопрос создания новых мозговых структур. Последнее, кстати, всегда раздражает тренеров: все хотят видеть быстрый результат от работы психолога», — сказала Кожевникова в интервью RT.

Ранее Кожевникова высказалась о неуверенности биатлониста Мартена Фуркада перед завершением карьеры.

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