Кожевникова высказалась о неуверенности Фуркада перед завершением карьеры

Спортивный психолог и призёрка двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова прокомментировала неуверенность пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону француза Мартена Фуркада перед его завершением карьеры.

«У меня был большой интерес к Мартену Фуркаду, озвучившему решение завершить карьеру. Было очень любопытно, как эта внутренняя неуверенность отражается на стрельбе», — сказала Кожевникова в интервью RT.

Она отметила, что подобные решения зреют в человеке достаточно долго и это создаёт совсем другой эмоциональный настрой по сравнению с пиком формы атлета.

«Человек, который принял решение уйти, выступает в последний год совсем по-другому. Иначе говоря, Фуркаду было уже трудно поймать потоковое состояние, когда всё получается само собой: бег, стрельба, скорость», — добавила Кожевникова.

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