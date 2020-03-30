Кожевникова высказалась о неуверенности Фуркада перед завершением карьеры
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«У меня был большой интерес к Мартену Фуркаду, озвучившему решение завершить карьеру. Было очень любопытно, как эта внутренняя неуверенность отражается на стрельбе», — сказала Кожевникова в интервью RT.
Она отметила, что подобные решения зреют в человеке достаточно долго и это создаёт совсем другой эмоциональный настрой по сравнению с пиком формы атлета.
«Человек, который принял решение уйти, выступает в последний год совсем по-другому. Иначе говоря, Фуркаду было уже трудно поймать потоковое состояние, когда всё получается само собой: бег, стрельба, скорость», — добавила Кожевникова.
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