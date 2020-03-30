Отец Нурмагомедова не считает UFC виновным в возможной отмене боя с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о ситуации с предстоящим поединком своего сына с американцем Тони Фергюсоном.

«Сейчас мы если начнём их обвинять... Весь мир в таком положении. Это было бы неправильно. Они хотели сделать бой, но не было возможности. UFC как организатор и как промоушен, я считаю, в этом не виноват. Надо войти в положение. Ситуация и для них, и для нас почти одинаковая. Надеюсь, что и болельщики нас поймут в этой ситуации», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

Он также высказал своё мнение о возможной компенсации за отмену поединка.

«Мы повезли в тренировочный лагерь семерых бойцов, ещё там три человека было, работала команда из десяти человек на него. И два тренера. Можете представить сумму? Это не один день, а 120 дней. Это очень серьёзно, для нас это накладно как в финансовом, так и в психологическом плане. Что касается компенсации, не знаю. Может, на следующий бой UFC сделает что-то, например чтобы гарантированная сумма была немного другая», — добавил отец бойца.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов заявил, что UFC ищет Фергюсону нового соперника.