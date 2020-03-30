Глава СБР сообщил о положительном тесте биатлонистки Халиуллиной на коронавирус

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что тест Анастасии Халиуллиной на коронавирус дал положительный результат.

«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и её мама Екатерина находятся в стационаре», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что, по словам самой спортсменки, болезнь уже прошла и никаких симптомов нет.

«Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течение трёх-четырёх дней, у неё прошла дома. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела ещё дома. Повторюсь, ждём окончательную информацию, в том числе от врачей», — добавил глава СБР.

Ранее Халиуллина заявляла, что не заражена коронавирусом.