Петров считает, что автоспортивный сезон-2020 может не состояться из-за коронавируса
- Reuters
«Не исключено, что все автоспортивные чемпионаты будут перенесены на год. К сожалению, количество заражающихся коронавирусом с каждым днём только растёт. Думаю, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя», — приводит слова Петрова газета «Известия».
Из-за пандемии коронавируса по всему миру были перенесены старты множества соревнований, в том числе «Формулы-1».
Ранее сообщалось, что «Формула-1» на год отсрочила введение нового регламента из-за коронавируса.