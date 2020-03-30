Петров считает, что автоспортивный сезон-2020 может не состояться из-за коронавируса

Первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров высказал мнение о влиянии пандемии коронавируса на автоспорт.

«Не исключено, что все автоспортивные чемпионаты будут перенесены на год. К сожалению, количество заражающихся коронавирусом с каждым днём только растёт. Думаю, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя», — приводит слова Петрова газета «Известия».

Из-за пандемии коронавируса по всему миру были перенесены старты множества соревнований, в том числе «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что «Формула-1» на год отсрочила введение нового регламента из-за коронавируса.