Петров считает, что автоспортивный сезон-2020 может не состояться из-за коронавируса

Короткая ссылка
Первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров высказал мнение о влиянии пандемии коронавируса на автоспорт.
Петров считает, что автоспортивный сезон-2020 может не состояться из-за коронавируса
  • Reuters

«Не исключено, что все автоспортивные чемпионаты будут перенесены на год. К сожалению, количество заражающихся коронавирусом с каждым днём только растёт. Думаю, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя», — приводит слова Петрова газета «Известия».

Из-за пандемии коронавируса по всему миру были перенесены старты множества соревнований, в том числе «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что «Формула-1» на год отсрочила введение нового регламента из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить