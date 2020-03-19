«Формула-1» на год отсрочила введение нового регламента из-за коронавируса

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Международная автомобильная федерация (FIA), руководство «Формулы-1» и команды приняли совместное решение об отсрочке на год введения нового технического регламента.
«Формула-1» на год отсрочила введение нового регламента из-за коронавируса
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Motorsport, по итогам телефонной конференции, участниками которой стали председатель совета директоров «Формулы-1» Чейз Кэри, спортивный директор чемпионата мира Роса Браун, президент FIA Жан Тодт и руководители всех команд-участниц, было решено перенести введение новых правил с 2021 на 2022 год.

Отмечается, что такое решение принято из экономических соображений — поскольку семь стартовых этапов сезона-2020 были отменены, команды лишатся части спонсорских выплат, а также части от дохода «Формулы-1», и в нынешних условиях командам было бы чересчур дорого разрабатывать и строить совершенно новые машины для следующего сезона.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» перенесла ещё три этапа: в Нидерландах, Испании и Монако.

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