Нурмагомедов рассказал, чем занимается во время карантина
- @khabib_nurmagomedov
«Один гулял по улице, один сидел в кафе. Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты? Здоровья нам всем», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.
Ранее отец Нурмагомедова заявил, что бой с Фергюсоном пройдёт не в США.