Фергюсон — Нурмагомедову: 18 апреля всё ближе, а ты прячешься в России

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался о пребывании его соперника за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, действующего обладателя пояса россиянина Хабиба Нурмагомедова в России накануне поединка.

«18 апреля всё ближе, а ты прячешься в России. Даже запрет на перелёты не помешает мне надрать твой зад. Не используй это как оправдание», — написал Фергюсон в своём Twitter.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что бой с Фергюсоном пройдёт не в США.