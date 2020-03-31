Бичуев сказал, считает ли Емельяненко бойцом уровня топ-3 UFC

Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев ответил на вопрос, мог бы Александр Емельяненко на равных сражаться с топ-бойцами UFC.

«Природа берёт своё. Сейчас Александр переживает не лучшие годы своей карьеры. Ему не 25—30 лет. Скорость, выносливость и бдительность постепенно уходят. При этом нельзя сказать, что в первых двух аспектах Емельяненко основательно потерял, но организм всё равно изнашивается. Но если рассматривать его в период расцвета, почему бы и нет?» — сказал Бичуев в интервью RT.

Ранее Бичуев рассказал о нокдауне Емельяненко во время спарринга с Мадаевым.