Бичуев сказал, считает ли Емельяненко бойцом уровня топ-3 UFC

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Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев ответил на вопрос, мог бы Александр Емельяненко на равных сражаться с топ-бойцами UFC.
Бичуев сказал, считает ли Емельяненко бойцом уровня топ-3 UFC
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Природа берёт своё. Сейчас Александр переживает не лучшие годы своей карьеры. Ему не 25—30 лет. Скорость, выносливость и бдительность постепенно уходят. При этом нельзя сказать, что в первых двух аспектах Емельяненко основательно потерял, но организм всё равно изнашивается. Но если рассматривать его в период расцвета, почему бы и нет?» — сказал Бичуев в интервью RT.

Ранее Бичуев рассказал о нокдауне Емельяненко во время спарринга с Мадаевым.

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