Бичуев: Кадыров оказал бы Емельяненко большее сопротивление, чем Кокляев
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
В эксклюзивном интервью RT Бичуев выразил мнение, что сложно однозначно предсказать победителя боксёрской схватки между Емельяненко и Кадыровым.
«Сложно ответить. Тот, кто первым пропустил бы. Но если бы эта схватка была назначена, уверен, что Кадыров провёл бы огромный объём работы. По своему опыту могу сказать, что это не Кокляев (смеётся)», — заявил Бичуев.
Ранее наставник ответил, в чём кроется причина проблем Емельяненко с алкоголем.