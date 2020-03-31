Бичуев: Кадыров оказал бы Емельяненко большее сопротивление, чем Кокляев

Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев выразил уверенность, что возможный боксёрский поединок между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом ММА Александром Емельяненко оказался бы более конкурентоспособным, чем битва последнего с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

В эксклюзивном интервью RT Бичуев выразил мнение, что сложно однозначно предсказать победителя боксёрской схватки между Емельяненко и Кадыровым.

«Сложно ответить. Тот, кто первым пропустил бы. Но если бы эта схватка была назначена, уверен, что Кадыров провёл бы огромный объём работы. По своему опыту могу сказать, что это не Кокляев (смеётся)», — заявил Бичуев.

Ранее наставник ответил, в чём кроется причина проблем Емельяненко с алкоголем.