Бичуев ответил, в чём кроется причина проблем Емельяненко с алкоголем

Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев поделился мнением, что является главной причиной проблем Александра Емельяненко с алкоголем.

«Не думаю, что у него настолько сильное пристрастие к алкоголю, как все считают. Когда он тренировался в «Ахмате», он не выражал желания выпить. Думаю, его портит окружение. Когда пьяные люди ходят вокруг, знакомые предлагают 50 грамм — всё начинается с этого. Но здесь такого нет. Рядом с ним ребята, которые занимаются спортом, ведут правильный образ жизни», — заявил Бичуев в интервью RT.

Ранее специалист заявил, что Емельяненко не был развалиной по приезде в клуб «Ахмат».