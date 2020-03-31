Бичуев: Емельяненко не был развалиной по приезде в Грозный
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«В не самой благоприятной, но не могу сказать, что он представлял из себя развалину. Во многом из-за того, что недавно он провёл схватку с Михаилом Кокляевым. Поэтому нам не пришлось тратить месяцы на то, чтобы собрать его», — отметил Бичуев в интервью RT.
В январе 2020 года Александр Емельяненко был арестован на семь суток в Анапе за пьяный дебош.
Ранее Бичуев назвал самое безопасное место во время пандемии коронавируса по версии Емельяненко.