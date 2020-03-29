Российские легкоатлеты завершили сбор в Новогорске из-за пандемии коронавируса

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Сборная России по лёгкой атлетике завершила тренировочный сбор в Новогорске из-за пандемии коронавируса.
Российские легкоатлеты завершили сбор в Новогорске из-за пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«Как вы знаете, Министерство спорта приняло решение о приостановке работы учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта. В соответствии с ним наши легкоатлетические сборные сегодня — а кто-то уже и вчера — покинули все базы», — приводит РИА Новости слова главного тренера сборной Юрия Борзаковского. 

Он отметил, что, несмотря на то что база в Новогорке продолжит работу и во время карантина, тренерским штабом было принято решение завершить сбор.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике продолжит тренироваться в Новогорске.

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