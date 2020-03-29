СМИ: УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в августе

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен завершить прерванные из-за пандемии коронавируса розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.
СМИ: УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в августе
  • Reuters

Как сообщает The Times, УЕФА не намерен досрочно завершать сезон из финансовых соображений. По данным издания, потеря доходов от продажи телевизионных прав только в Англии составит около €840 млн.

Отмечается, что из-за столь позднего завершения сезона УЕФА будет вынужден сократить количество матчей в следующем розыгрыше еврокубковых турниров.

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии. 

Ранее сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможных сроках возобновления сезона.

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