Суперкубок России по пляжному футболу будет перенесён из-за коронавируса

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Матч за Суперкубок России по пляжному футболу будет перенесён из-за пандемии коронавируса.
Суперкубок России по пляжному футболу будет перенесён из-за коронавируса
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

По словам члена комитета Российского футбольного союза (РФС) по разновидностям футбола Сергея Анохина, которые передаёт ТАСС, в организации надеются, что игру удастся провести уже летом.

«В отличие от прошедшего сезона, он менее насыщен международными соревнованиями: это и Евролига, и Кубок Европы, и мы как раз хотели сделать упор на российский чемпионат», — добавил Анохин.

За Суперкубок России поборются санкт-петербургский «Кристалл» и московский «Спартак». Изначально игра должна была пройти 16 мая в Москве.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике продолжит тренироваться в Новогорске.

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