Коэ считает, что перенос ОИ избавил атлетов от волнения из-за неопределённости

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Президент World Athletics Себастьян Коэ высказал мнение, что принятое заранее решение о переносе летних Олимпийских игр в Токио избавило атлетов от волнения, вызванного неопределённостью относительно проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса.
Коэ считает, что перенос ОИ избавил атлетов от волнения из-за неопределённости
  • Reuters

«Мы не хотели, чтобы атлетам приходилось идти против рекомендаций властей, возможно, даже нарушать закон. Конечно же, они всегда были обеспокоены. Не только своей тренировочной программой, но и тем, что рискуют заразиться, а также заразить свои семьи, детей, родственников. Мы хотели как можно быстрее обезопасить их от этих волнений», — приводит слова Коэ Talksport.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее Томас Бах подтвердил, что квалифицировавшиеся на Игры в Токио спортсмены попадут на ОИ в 2021 году без отбора.

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