Иванов: по моим ощущениям, сезон в РПЛ раньше июня не возобновится

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) не возобновится раньше июня.
Иванов: по моим ощущениям, сезон в РПЛ раньше июня не возобновится
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«По моим ощущениям, сезон в РПЛ раньше июня не возобновится. Надеюсь, весь мир, Европа, мы победим коронавирус», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, если будет принято решение возобновить сезон до завершения отпуска у игроков «Урала», команда будет играть без вернувшихся домой легионеров.

«Постараемся справиться своими силами. Думаю, до 1 мая ничего не примут. Дополнительные соглашения с легионерами о их возврате? Ничего мы не подписывали. Все всё прекрасно понимают. Думаю, все вернутся», — добавил президент клуба.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Уфа» продлила карантин до 12 апреля.

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