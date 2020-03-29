Президент «Урала» отпустил команду в отпуск до 1 мая

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов сообщил, что команда ушла в отпуск на время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Президент «Урала» отпустил команду в отпуск до 1 мая
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Легионеры уехали к своим семьям ещё до закрытия границ, а не прямо сейчас. Кто-то успел улететь, кто-то нет. Отпуск у команды до 1 мая», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в нынешней обстановке семья важнее футбола, и игрокам нужно быть рядом со своим жёнами и детьми.

«Зачем я их буду тут держать? Тренироваться нельзя, ничего нельзя. Вот я и принял такое решение. Правильное оно или нет, покажет время», — добавил президент клуба.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Уфа» продлила карантин до 12 апреля.

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