Широков считает, что РПЛ стоит вернуться к системе «весна — осень»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение, что Российской премьер-лиге (РПЛ) стоит вернуться в проведению соревнований в формате «весна — осень».
Широков считает, что РПЛ стоит вернуться к системе «весна — осень»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Абсолютно согласен, что нужно вернуться к системе «весна — осень». Мы постоянно апеллируем 16 командами, а большой пласт — вторая лига, которая готовит ребят, — мы обходим. Командам из премьер-лиги, по идее, всё равно, когда играть», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Смена формата с «весна — осень» на «осень — весна» произошла перед сезоном-2011/12.

Ранее Александр Мостовой высказал мнение, что урезание зарплат пойдёт на пользу российскому футболу.

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