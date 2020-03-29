Широков считает, что РПЛ стоит вернуться к системе «весна — осень»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение, что Российской премьер-лиге (РПЛ) стоит вернуться в проведению соревнований в формате «весна — осень».

«Абсолютно согласен, что нужно вернуться к системе «весна — осень». Мы постоянно апеллируем 16 командами, а большой пласт — вторая лига, которая готовит ребят, — мы обходим. Командам из премьер-лиги, по идее, всё равно, когда играть», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Смена формата с «весна — осень» на «осень — весна» произошла перед сезоном-2011/12.

Ранее Александр Мостовой высказал мнение, что урезание зарплат пойдёт на пользу российскому футболу.