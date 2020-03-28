Мостовой считает, что урезание зарплат пойдёт на пользу российскому футболу

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о возможном урезании зарплат футболистам в российских клубах в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас в Европе многие команды идут на урезание зарплат своим игрокам, футболисты на это соглашаются. Нашим клубам однозначно стоит пойти по этому пути. Кстати, перерыв в нашем футболе и урезание зарплат может пойти нам на пользу. Клубы наконец-то смогут сделать зарплаты в контрактах наших игроков справедливыми», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что в последние годы часто звучат разговоры о «раздутых» контрактах и нынешняя ситуация может стать шансом это исправить.

«Пускай никто не обижается, это будет правильным решением», — добавил спортсмен.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что FIFPro обеспокоена снижением зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.