Мостовой считает, что урезание зарплат пойдёт на пользу российскому футболу
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- РИА Новости
«Сейчас в Европе многие команды идут на урезание зарплат своим игрокам, футболисты на это соглашаются. Нашим клубам однозначно стоит пойти по этому пути. Кстати, перерыв в нашем футболе и урезание зарплат может пойти нам на пользу. Клубы наконец-то смогут сделать зарплаты в контрактах наших игроков справедливыми», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Он отметил, что в последние годы часто звучат разговоры о «раздутых» контрактах и нынешняя ситуация может стать шансом это исправить.
«Пускай никто не обижается, это будет правильным решением», — добавил спортсмен.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что FIFPro обеспокоена снижением зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.