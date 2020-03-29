СМИ: Решение о проведении «Тур де Франс» будет принято до 15 мая

Организаторы престижной веломногодневки «Тур де Франс» намерены принять решение о проведении соревнований до 15 мая.

Как сообщает RTBF, на данный момент генеральный директор гонки Кристиан Прюдомм не рассматривает вариант отмены или проведения соревнований без зрителей.

Отмечается, что представители городов, через которые пройдёт «Тур де Франс», выступают против отмены гонки.

Веломногодневка «Тур де Франс» 2020 года запланирована на 27 июня — 19 июля.

Ранее сообщалось, что старт «Джиро д’Италия» отложили на неопределённый срок из-за коронавируса.