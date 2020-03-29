Губерниев жёстко раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев жёстко отреагировал на заявление двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, признавшейся, что она не соблюдает условия карантина.
Губерниев жёстко раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина
  • © Сергей Кулаков
  • РИА Новости

«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие идиоты», — написал Губерниев в своём Telegram.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее Резцова призналась, что не соблюдает условия карантина.

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