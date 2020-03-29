Волейболист Мороз продолжит карьеру после дисквалификации за кокаин

Российский волейболист Павел Мороз намерен продолжить карьеру после завершения срока дисквалификации за кокаин.

Об этом сообщил его агент Дмитрий Резванов, слова которого передаёт ТАСС.

Он также отметил, что спортсмен будет рассматривать предложения клубов уже после завершения срока дисквалификации, который истекает в мае 2020 года.

Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина.

До своей дисквалификации Мороз выступал за МГТУ, «Кузбасс», новосибирский «Локомотив», южнокорейский «Инчхон Эйр Джамбос», «Урал», «Факел», «Динамо-ЛО».

В его активе серебро чемпионата и Кубка России, клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Ореоль Камехо ещё не получил право выступать за сборную России по волейболу.