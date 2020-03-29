Волейболист Мороз продолжит карьеру после дисквалификации за кокаин

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Российский волейболист Павел Мороз намерен продолжить карьеру после завершения срока дисквалификации за кокаин.
Волейболист Мороз продолжит карьеру после дисквалификации за кокаин
  • Павел Мороз (№8) / © moroz_8
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Об этом сообщил его агент Дмитрий Резванов, слова которого передаёт ТАСС.

Он также отметил, что спортсмен будет рассматривать предложения клубов уже после завершения срока дисквалификации, который истекает в мае 2020 года.

Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина.

До своей дисквалификации Мороз выступал за МГТУ, «Кузбасс», новосибирский «Локомотив», южнокорейский «Инчхон Эйр Джамбос», «Урал», «Факел», «Динамо-ЛО».

В его активе серебро чемпионата и Кубка России, клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Ореоль Камехо ещё не получил право выступать за сборную России по волейболу.

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