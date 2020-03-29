Камехо ещё не получил право выступать за сборную России по волейболу

Получивший российское гражданство волейболист петербургского «Зенита» Ореоль Камехо пока не имеет права выступать за сборную России.

Об этом сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов, слова которого передаёт ТАСС.

Он также сообщил, что действующий контракт Камехо с «Зенитом» истекает по завершении сезона и клуб уже предложил игроку продлить соглашение.

Камехо является победителем и двукратным бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Кубы. В его активе также бронза чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу и Панамериканских игр. Кубинец играет в «Зените» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Камехо в декабре.