Камехо ещё не получил право выступать за сборную России по волейболу

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Получивший российское гражданство волейболист петербургского «Зенита» Ореоль Камехо пока не имеет права выступать за сборную России.
Камехо ещё не получил право выступать за сборную России по волейболу
  • © Роман Кручинин
  • РИА Новости

Об этом сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов, слова которого передаёт ТАСС.

Он также сообщил, что действующий контракт Камехо с «Зенитом» истекает по завершении сезона и клуб уже предложил игроку продлить соглашение.

Камехо является победителем и двукратным бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Кубы. В его активе также бронза чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу и Панамериканских игр. Кубинец играет в «Зените» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Камехо в декабре.

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