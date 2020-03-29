Камехо ещё не получил право выступать за сборную России по волейболу
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- РИА Новости
Об этом сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов, слова которого передаёт ТАСС.
Он также сообщил, что действующий контракт Камехо с «Зенитом» истекает по завершении сезона и клуб уже предложил игроку продлить соглашение.
Камехо является победителем и двукратным бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Кубы. В его активе также бронза чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу и Панамериканских игр. Кубинец играет в «Зените» с 2017 года.
Ранее сообщалось, что FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Камехо в декабре.