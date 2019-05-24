FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Камехо в декабре

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Международная федерация волейбола (FIVB) рассмотрит запрос доигровщика санкт-петербургского «Зенита» Ореоля Камехо на получение российского спортивного гражданства в декабре.
FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Камехо в декабре
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что FIVB приняла документы о просьбе сокращения специального карантина для Камехо и результат рассмотрения данного запроса будет известен по итогам следующего заседания организации.

Камехо является победителем и двукратным бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Кубы. В его активе также бронза чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу и Панамериканских игр. Кубинец играет в «Зените» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по волейболу проиграла Бразилии в Лиге наций.

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