Агент Варга назвал странными слухи о переходе Шакири из «Ливерпуля» в ЦСКА

Агент Шандор Варга прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника английского «Ливерпуля» и сборной Швейцарии Джердана Шакири в московский ЦСКА.

«Как говорят англичане, never say never. Для меня такой трансфер был бы очень странным, но в футболе, конечно, бывали подобные случаи», — цитирует Варгу РИА Новости.

При этом он отметил, что на данный момент сложно говорить о каких-либо трансферах из-за обстановки в мире.

27-летний швейцарец перешёл из «Сток Сити» в «Ливерпуль» летом 2018 года. В этом сезоне Шакири принял участие лишь в десяти матчах за «Ливерпуль» и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Ливерпуля» Шакири.