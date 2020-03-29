Агент Варга назвал странными слухи о переходе Шакири из «Ливерпуля» в ЦСКА
- Reuters
«Как говорят англичане, never say never. Для меня такой трансфер был бы очень странным, но в футболе, конечно, бывали подобные случаи», — цитирует Варгу РИА Новости.
При этом он отметил, что на данный момент сложно говорить о каких-либо трансферах из-за обстановки в мире.
27-летний швейцарец перешёл из «Сток Сити» в «Ливерпуль» летом 2018 года. В этом сезоне Шакири принял участие лишь в десяти матчах за «Ливерпуль» и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Ливерпуля» Шакири.