Макгрегор призвал соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор призвал людей соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса.
Макгрегор призвал соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса
  • Reuters

«Сейчас мы ввели более существенные ограничения, и мне приятно это видеть. Видите ли, если вы не войдёте в игру, вы не сможете выиграть её. Сейчас мы вошли в эту игру, и при строгом соблюдении правил мы победим. Обращаюсь к ирландцам — мы должны соблюдать законодательство, а также рекомендации, которые выдвинули наши лидеры», — сказал Макгрегор на видео в своём Instagram.

Он отметил, что от соблюдения правил зависят судьбы жизней близких людей. По его мнению, необходимы тренировки в домашних условиях и здоровое питание для улучшения иммунитета.

«Пять недель до свободы. Мы можем это сделать. Обратный отсчёт начинается сейчас», — заявил Макгрегор.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее Магнус Карлсен высказался об остановке турнира претендентов ФИДЕ из-за коронавируса.

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