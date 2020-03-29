Карлсен высказался об остановке турнира претендентов ФИДЕ из-за коронавируса

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Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отреагировал на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приостановить турнир претендентов в Екатеринбурге.
Карлсен высказался об остановке турнира претендентов ФИДЕ из-за коронавируса
  • © Michel Utrecht/AFLO
  • globallookpress.com

«Мне кажется, проведение семи туров что-то да значит. Мы хотя бы попытались, в эти дни это имеет значение. Те, кто сразу призывал отменить турнир, могут сказать: «Я же говорил». Но организаторы сделали всё возможное», — приводит слова Карлсена пресс-служба ФИДЕ.

После седьмого тура лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.

Турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель встретится с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Тем не менее было принято решение приостановить турнир с 27 марта из-за распространения коронавируса. 

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал ФИДЕ, которая начала турнир претендентов в Екатеринбурге, несмотря на распространение коронавируса.

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