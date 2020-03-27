Шахматист Карякин: турнир претендентов ФИДЕ оказался полностью дискредитированным

Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), которая начала турнир претендентов в Екатеринбурге, несмотря на распространение коронавируса.

«ФИДЕ может сколько угодно называть своё полузаконное решение проводить турнир героическим, хотя после указа Минспорта о приостановке всех соревнований на территории России было очевидно, что турнир не нужно было начинать», — написал Карякин в своём Twitter.

Он также подверг критике организацию за недопуск узбекского шахматиста Теймура Раджабова. Кроме того, по словам Карякина, нарушено логическое течение турнира, так как он будет доигран не сейчас, а через несколько месяцев.

«Турнир, которого два года ждали все любители шахмат, оказался полностью дискредитированным», — резюмировал Карякин.

После седьмого тура лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.

Турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Тем не менее было принято решение приостановить турнир с 27 марта из-за распространения коронавируса. По последним данным, всего в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что шахматист Фабиано Каруана опасается, что его не выпустят из России в США из-за коронавируса.