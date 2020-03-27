Шахматист Каруана опасается, что его не выпустят из России в США

Гроссмейстер Фабиано Каруана выразил опасение в том, что не сможет улететь из Екатеринбурга в США.

С 27 марта Россия прекращает международные авиарейсы, кроме отдельных случаев. Из-за этого Международная федерация шахмат (FIDE) решила прервать турнир претендентов. В Екатеринбурге успели сыграть 7 туров из 14.

«Чартерный рейс перенесли на 4:50 утра. Не совсем уверен, что нас выпустят из страны», — написал Каруана в Twitter.

Ранее глава FIDE Анатолий Дворкович заявил, что турнир претендентов будет доигран в 2020 году.