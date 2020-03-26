Глава ФИДЕ заявил, что турнир претендентов будет доигран в 2020 году

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что турнир претендентов и сам матч за шахматную корону будут доиграны в 2020 году.

«Матч за шахматную корону проводится в конце года. Речи об изменении сроков нет. Турнир претендентов точно будет доигран в этом году и при участии нашего главного партнёра — «Сима-ленд», — цитирует Дворковича ТАСС.

Он также отметил, что точные сроки и место проведения турнира определятся в ближайшее время.

После седьмого тура лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.

Турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Тем не менее было принято решение приостановить турнир с 27 марта из-за распространения коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 26 марта в оперативном штабе сообщили, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло до 840.

Ранее российский гроссмейстер Александр Грищук назвал правильным решение остановить шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге.