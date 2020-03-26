Глава ФИДЕ заявил, что турнир претендентов будет доигран в 2020 году

Короткая ссылка
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что турнир претендентов и сам матч за шахматную корону будут доиграны в 2020 году.
Глава ФИДЕ заявил, что турнир претендентов будет доигран в 2020 году
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Матч за шахматную корону проводится в конце года. Речи об изменении сроков нет. Турнир претендентов точно будет доигран в этом году и при участии нашего главного партнёра — «Сима-ленд», — цитирует Дворковича ТАСС.

Он также отметил, что точные сроки и место проведения турнира определятся в ближайшее время.

После седьмого тура лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.

Турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Тем не менее было принято решение приостановить турнир с 27 марта из-за распространения коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 26 марта в оперативном штабе сообщили, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло до 840.

Ранее российский гроссмейстер Александр Грищук назвал правильным решение остановить шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить