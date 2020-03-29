Кержаков ответил подписчику в Instagram, обвинившему его в нарушении карантина
- РИА Новости
Кержаков опубликовал в своём Instagram фото, на котором он находится на улице вместе с детьми.
Один из подписчиков отметил, что Кержаков недавно призывал оставаться дома, а не воспринимать дни карантина как выходные.
«Я призываю всех предпринимать меры предосторожности. Выход с детьми на свежий воздух — это нарушение правил карантина?» — ответил Кержаков.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Кержаков поделился мнением о распространении коронавируса и об отмене спортивных событий в связи с этим.