Исмаилов возмутился стремлением россиян заработать на популярных в период пандемии коронавируса товарах

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Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит поединок против Александра Емельяненко, критически высказался о соотечественниках, пытающихся заработать на дефицитных товарах в период пандемии коронавируса.

«Не так страшен коронавирус, как страшны люди. Меня совсем не пугают эти карантины и так далее, но мне становится страшно и стыдно, когда я слышу о том, что обычное продовольствие типа чеснока, то, что может помочь от вируса, имбирь — 1000 рублей стоит за килограмм. Чеснок подорожает», — заявил спортсмен в видеообращении, выложенном на его странице в Instagram.

По его мнению, отвратительно пытаться заработать в моменты сложности для людей.

Исмаилов также оставил запись к своему посту.

«Пора бы нам очнуться и желать ближнему того же, что и себе! Сопереживать, не быть хладнокровными! Сегодня ты проявишь заботу, завтра проявят к тебе! Если тебя не коснулась проблема, не значит, что не коснется! Помогай людям в беде, не пытайся заработать на страхе и отчаянии людей!», — написал он.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь сборной Турции по футболу Речбер заразился вирусом COVID-19.

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