Тарасов поздравил свою жену с днём рождения через Instagram

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу Анастасию Костенко, которой в воскресенье, 29 марта, исполняется 26 лет.

«Девочка моя любимая! Жена! Подруга! Мама моих дочек! С днём рождения тебя! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной! Обязательно будь здорова, а за твоё счастье и благополучие в ответе я!» — написал спортсмен в своём аккаунте в Instagram.

Пара официально зарегистрировала свои отношения в январе 2018 года. Тарасова и Костенко воспитывают двух дочерей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» запросил у «Наполи» €25 млн за Азмуна.