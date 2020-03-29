Тарасов поздравил свою жену с днём рождения через Instagram

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Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу Анастасию Костенко, которой в воскресенье, 29 марта, исполняется 26 лет.

«Девочка моя любимая! Жена! Подруга! Мама моих дочек! С днём рождения тебя! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной! Обязательно будь здорова, а за твоё счастье и благополучие в ответе я!» — написал спортсмен в своём аккаунте в Instagram.

Пара официально зарегистрировала свои отношения в январе 2018 года. Тарасова и Костенко воспитывают двух дочерей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» запросил у «Наполи» €25 млн за Азмуна.

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