СМИ: «Зенит» запросил у «Наполи» €25 млн за Азмуна

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Санкт-Петербургский «Зенит» готов продать нападающего Сердара Азмуна в неаполитанский «Наполи» за €25 млн.
СМИ: «Зенит» запросил у «Наполи» €25 млн за Азмуна
  • Reuters

Как сообщает Todofichajes, спортивный директор неаполитанского клуба уже связался с представителями «Зенита», чтобы обсудить возможность сделки, за совершение которой петербургский клуб хочет выручить €25 млн.

25-летний Азмун играет за «Зенит» с 2019 года. В его активе 26 голов и 10 голевых передач в 45 матчах. На счёту форварда также 31 гол в 46 матчах за сборную Ирана.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин договорился с «Локомотивом» о трёхлетнем контракте.

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